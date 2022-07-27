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Начало работы с Юрайтом: обучающий вебинар для администраторов учебных заведений. Часть 1
Обучение администраторов. Базовый уровень. Часть 1
16 августа 09:00 Регистрация
Жаркое лето: ход приемной кампании 2022
Онлайн-дискуссия
17 августа 11:00 Регистрация
Знакомство с Юрайтом для администраторов учебных заведений
Знакомство с Юрайтом
18 августа 09:00 Регистрация
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22 июля 2022
Год усиления цифровых компетенций: рейтинг цифровой активности 2022
Исследовательская группа Юрайт.Статистика подводит итоги рейтинга цифровой активности за 2021-2022 учебный год.
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21 июля 2022
Вклад педагога в качество образования: вечное и новое в преподавательском труде
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20 июля 2022
Расписание онлайн-дискуссий и конференций, осенний семестр 2022 г.
Юрайт.Академия собирает самых интересных экспертов для обсуждения актуальных тем высшего и среднего профессионального образования
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